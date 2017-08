Vind den ultimative forkælelsesdag med Imedeen på Skodsborg for dig og 3 veninder

Nu har du chancen for at give dig selv og tre af dine skønne veninder en fantastisk oplevelse. I kan nemlig blive de heldige vindere af den ultimative forkælelsesdag på Kurhotel Skodsborg med blandt andet ansigtsbehandling, privat yogatime og saunagus, adgang til spa-området, skøn mad og hudanalyse ved en af eksperterne fra Imedeen, der vil guide jer til, hvordan i kan få det bedste frem i Jeres hud.

Kosttilskuddet Imedeen plejer huden i de dybere lag, hvor cremer og lotions ikke når ned, og hvor hudens ældning begynder, længe før den kan ses på hudens overflade. Imedeen er et supplement til din daglige skønhedsrutine og forbedrer hudens fugtbalance og mindsker fine linjer og rynker.

Se og læs mere omkring Imedeen på Facebook.

Alt, du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at fortælle os, hvem du gerne vil tage med, og hvorfor netop du gerne vil vinde? Måske har du nogle veninder, der virkelig trænger til et pusterum i hverdagen og selvforkælelse? Så vil vi gerne høre fra Jer.

Hvis du er så heldig at vinde, indvilger I også i, at der er en fotograf til stede, der vil tage nogle skønne billeder og video af jeres dag - men selvfølgelig kun i situationer, hvor I er komfortable med det. Det er jeres dag, og I skal føle jer godt tilpas. I indvilger ligeledes i at Pfizer ApS tidsubegrænset må benytte optagelser og billeder til kommercielle formål, herunder markedsføring af Imedeen. I vil naturligvis også selv få billeder og video tilsendt, så I har et dejligt minde om dagen.

Den ultimative selvforkælelsesdag - A day of beauty by Imedeen

Imedeen inviterer til den ultimative selvforkælelsesdag - A day of beauty - på Kurhotel Skodsborg lidt nord for København fredag den 15. september 2017. Den skønne spa-afdeling er blandt de bedste i verden, og her er, hvad I blandt andet kan glæde Jer til på dagen:

(Tidspunkterne er vejledende).

10:00 Ankomst til Kurhotel Skodsborg.

10.30 Hudanalyse ved Imedeen.

11.45 Privat yogatime.

13:00 Frokost bestående af palæosmørrebrød i The Lobby.

14:00 Privat saunagus.

15:00 Spa-tid på egen hånd (Kurhotel Skodsborgs spa-afdeling har 16 badeoplevelser inspireret af badetraditioner fra hele verden).

16:00 Classic Nordic Facial i Spa Beauty.

17:00 Afslapning med ingefærshot, urtethe og raw ball - eller et glas champagne - i Spa Beauty.

18:00 Dr. Ottosen juice - eller en cocktail - til Lobby Tunes, live jazz, i The Lobby.

Konkurrencebetingelser: Du deltager i konkurrencen ved at udfylde formularen her på siden. A day of beauty foregår 15. september 2017, så det er vigtigt, at i kan deltage den dag. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. Præmiens værdi er 12.000 kr. Konkurrencen afholdes i samarbejde med Benjamin Media, Imedeen og Kurhotel Skodsborg. I skal selv afholde alle udgifter, der ikke er inkluderet i præmien. Konkurrencen løber fra 7. august 2017 til 22. august 2017, hvor vinderen annonceres på Imedeens Facebookside. Du kan læse alle konkurrencebetingelserne her.

PP-IME-DNK-0108